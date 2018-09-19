Обсуждены вопросы развития армяно-японских отношений в сфере обороны

Министр обороны Армении Давид Тоноян 19 сентября принял посла Японии в Армении Джуна Ямаду и военного атташе, полковника Ацуси Такаце (резиденция в Москве) по случаю его аккредитации в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, министр обороны поздравил и пожелал успехов новоназначенному атташе в исполнении миссии. Была обсуждена возможность развития армяно-японских отношений в области обороны. В качестве перспективных сфер сотрудничества были названы обмен опытом в военной медицине, предоставление вооруженными силами помощи спасательной службе в ликвидации последствий стихийных бедствий и другие области.

Посол Ямада, в свою очередь, подчеркнул важность сотрудничества в сфере обороны и выразил надежду, что в ближайшем будущем по ряду направлений будет зафиксирован прогресс.