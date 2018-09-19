Девушка без ноги стала одной из трёх финалисток конкурса красоты "Мисс Италия", но упустила победу, сообщают итальянские СМИ. Кьяра Борди стала первой участницей-инвалидом в истории этого конкурса.

В одном из интервью 18-летняя Борди сообщила, что её присутствие на конкурсе — уже "победа над предрассудками".

Девушка потеряла ногу в 13 лет, попав под автомобиль. Ей пришлось пережить три тяжёлые операции и мучительную реабилитацию, но она смогла превратить боль в силу. Теперь свои необычные протезы она преподносит как аксессуар и надеется, что её пример вдохновит других молодых людей, считающих себя неполноценными.