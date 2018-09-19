Заповедник кошек на Гавайях стал популярной достопримечательностью

Заповедник на Гавайях, в котором проживают 600 диких кошек, стал важной достопримечательностью острова Ланаи. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Заповедник открыла Кэти Кэрролл после того, как в 2001 году она переехала на Ланаи. Тогда она была шокирована тем, что обнаружила на острове сотни бездомных и голодающих кошек.

Почти два десятилетия спустя эти животные наслаждаются регулярными едой, лаской и огромным вниманием гостей заповедника.

Кошачий приют живет почти полностью за счет пожертвований туристов. В прошлом году его посетили более 10 000 гостей, несмотря на то, что на острове постоянно проживают только 3 000 человек.

"Люди со всего мира приезжают сюда, — говорит исполнительный директор заповедника Киони Вон. — Очень приятно видеть улыбки на их лицах. Очень здорово, что эти кошки привлекают столько внимания".