В Армении приостановлена программа по укрупнению сельских общин – вплоть до окончания внеочередных парламентских выборов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян.

По его словам,сама по себе идея хороша и дает возможность экономить средства и реализовывать ряд проектов в малых общинах. Однако о преимуществах и издержках укрупнения общин жителям внятно не рассказали, пояснил министр. Более того, их желания никак не учитывались. Сурен Папикян сам является сторонником программы, однако недовольство жителей укрупненных общин вынудило его приостановить ее реализацию."Поскольку у жителей общин появились нарекания, вопрос о продолжении либо прекращении программы будет обсуждаться после выборов", – подчеркнул он.В 2017 году парламент Армении принял закон "Об административно-территориальном делении" и ряд сопутствующих законов, который предусматривал объединение 328 общин в 34 территориальные единицы. После смены власти в Армении, жители общин выступили с протестами и требуют признать решение об укруплении общин незаконными.