Первое в мире обновление ключа для защиты доменных имен интернета состоится 11 октября

Правление интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN) утвердило план смены криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен интернета (DNS). Переход на новые ключи состоится 11 октября. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении ICANN.

Ключи будут обновлены впервые с момента их появления в 2010 году. Обновление начнется 11 октября в 16:00 UTC (19:00 мск).

Председатель правления ICANN Шерин Шалаби подчеркнул, что это важный шаг для обеспечения безопасной, стабильной и отказоустойчивой DNS.

В ICANN предупредили, что ряд интернет-пользователей, чьи сетевые операторы или интернет-провайдеры не будут готовы к смене ключа, могут столкнуться с проблемами. Они могут возникнуть при преобразовании имени ресурса в числовой IP-адрес, который компьютеры используют для соединения друг с другом.