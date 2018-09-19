Полотна и графические работы Мартироса Сарьяна, созданные в Париже, были представлены на одной площадке

В рамках мероприярий к саммиту Франкофонии, в Доме-музее Мартироса Сарьяна 19-го сентября открылась выставка на тему «Сарьян и Франция», в которой были представлены на одной площадке полотна и графические работы Мартироса Сарьяна, созданные им в 1926-1928 в Париже. В частности, впервые была высталена картина «Газели» из собрания Третьяковской галереи, а также полотно «Улица кавказского города:Тифлис», которое считалось сгоревшим. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами рассказала директор Дома-музея Мартироса Сарьяна Рузан Сарьян.

По ее словам, сравнение работ Мастера до и после его пребтвания в Париже позволяет понять, какие художественные задачи он решал в то время. «Меняется его техника работы маслом, свет, сочетание цветов, мазок становится короче, четче, отрывистее. До Парижа Сарьян любил покрывать большие пространства одним цветом»,- рассказала директор Дома-музея Мартироса Сарьяна Рузан Сарьян.

Выставка будет действовать до 14-го ноября.