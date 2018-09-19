Сын богатейшего человека в Грузии женился – кто стал избранницей Иванишвили

Молодой грузинский композитор и певец, сын миллиардера и основателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили Бера женился.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik, об этом Бера написал на своей официальной странице в соцсети Facebook. Избранницей 23-летнего музыканта стала блогер в сфере моды Нанука Гудавадзе.

"И то, что до этого было моим и твоим, стало нашим", - написал Бера на своей в Facebook.

Пара, по распространившейся информации, обвенчалась еще весной этого года.

Бера является автором и исполнителем многих песен. Он не дает концертов, он делится своим творчеством посредством интернета. Его видео набирают миллионы просмотров. У музыканта с 2010 года своя студия звукозаписи — Dream.