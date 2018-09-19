Китай намерен вложить в развитие цифровой экономики свыше $14 млрд за пять лет

Китай в ближайшие пять лет планирует инвестировать порядка 100 млрд юаней (около $14,6 млрд) в развитие цифровой экономики. Соответствующее соглашение, как сообщает в среду агентство "Синьхуа", было подписано между Банком развития Китая и Госкомитетом по делам развития и реформ КНР на проходящей в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) международной конференции "Цифровая экономика и цифровой "Один пояс, один путь".

Предполагается, что средства будут вложены в проекты, связанные с большими базами данных, интернетом вещей (IoT), облачными сервисами, умными городами и "цифровым Шелковым путем". Как отмечает агентство, развитие цифровой экономики входит в перечень важнейших задач в плане построения в Китае экономики современного типа и продвижения высокотехнологичного развития, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На этом пути за последние годы Китай добился существенных успехов. Согласно данным Администрации киберпостранства Китая, объем цифровой экономики в стране в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 20,3% до 27,2 трлн юаней ($3,9 трлн), что составляет порядка 32,9% от ВВП КНР. Цифровая экономика, согласно некоторым оценкам, через два десятилетия по масштабам может превзойти промышленный сектор, и на нее будет приходиться не менее 25% от глобального ВВП.