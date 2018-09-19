Испанская полиция задержала 15 членов ОПГ из Грузии

Испанская полиция задержала в ходе спецоперации 15 членов грузинской организованной преступной группировки, которая обвиняется в кражах из квартир и домов в Барселоне и ее пригороде. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телекомпания Rustavi2 со ссылкой на местные СМИ.

При обыске задержанных полиция изъяла 130 тысяч евро, 2 килограмма золотых изделий, электротехнику, а также оборудование для взлома квартир. Среди задержанных 53-летний лидер криминальной группировки. Он, по данным следствия, руководил деятельностью ОПГ в Барселоне, Аликанте и Севилье.

По данным полиции Каталонии, ведомство разыскивает еще 10 членов этой преступной группировки. В полиции отметили, что с сентября пресекли деятельность двух группировок, что на 50% снизило количество краж в регионе.