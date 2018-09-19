Полиция Армении опубликовала окончательные списки избирателей на выборах в совет старейшин Еревана, которые состоятся 23-го сентября. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Окончательные списки избирателей, с возможностью загрузки, опубликованы 19-го сентября на сайте police.am, 21-го сентября списки будут вывешены на участках.

По предварительным спискам избирателей, на 3-е сентября было зарегистрировано 850 тысяч 124 избирателей, в окончательных списках - 848 тысяч 343 избирателя.

Выборы состоятся 23 сентября. С целью осуществления наблюдательской миссии на предстоящих 23 сентября внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана приглашены представители Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала для участия в выборах в Совет старейшин Еревана 12 политических сил.

Центральная избирательная комиссия также распределяла номера партий и партийных альянсов в бюллетене. Они были распределены по алфавитному порядку.

10 сентября, стартовала агитационная кампания к предстоящим 23 сентября выборам в Совет старейшин Еревана. Как передает «Арменпресс», агиткампания продлится до 21 сентября включительно.

В выборах участвуют 12 политических сил: 4 блока, 8 партий.

Партия «Наследие». Список партии возглавляет Раффи Ованнисян.

Блок «Луйс». Список блока возглавляет Артак Зейналян.

Блок «Мой шаг». Список блока возглавляет Айк Марутян.

Партия «Процветающая Армения». Список партии возглавляет Наира Зограбян.

Партия АРФ «Дашнакцутюн». Список партии возглавляет Микаэл Манукян.

Блок «Ереванская общественность». Список блока возглавляют Анаит Тарханян, Арам Григорян и Армен Ованнисян.

Партия «Айк». Список партии возглавляет Геворг Овсепян.

Партия «Реформистов». Список партии возглавляет Артак Аветян.

Партия «Демократический путь». Список партии возглавляет Мануэл Гаспарян.

Партия «Оринац Еркир». Список партии возглавляет Мгер Шахгельдян.

Партия «Еркир Цирани». Список партии возглавляет Заруи Постанджян.

Блок «Ереванцы». Список блока возглавляет Арарат Зурабян.