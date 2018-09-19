Трамп назвал впечатляющими новые договоренности лидеров КНДР и Республики Корея

Президент США Дональд Трамп приветствовал заключение новых договоренностей между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в ходе третьего в этом году межкорейского саммита в Пхеньяне. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, соответствующее сообщение в среду он разместил на своей странице в Twitter.

"Ким Чен Ын согласился позволить [проводить] инспекции на ядерных объектах <...> и полностью закрыть ядерный полигон и стартовую площадку в присутствии международных экспертов. Одновременно не будет ракетных или ядерных испытаний. Останки героев будут продолжать возвращаться на родину в Соединенные Штаты, - написал Трамп. - К тому же Северная и Южная Кореи подадут совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года. Очень впечатляюще!"

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.