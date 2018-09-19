Пхеньян и Сеул создадут совместный военный комитет для снижения напряженности

КНДР и Республика Корея договорились о мерах по снижению военной напряженности на Корейском полуострове. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил на совместной пресс-конференции по итогам межкорейского саммита южнокорейский президент Мун Чжэ Ин. Трансляция мероприятия велась пресс-центром в Сеуле.

"Юг и Север договорились превратить демилитаризованную зону на границе в зону мира и процветания", - подчеркнул президент. В числе других мер по снижению напряженности он назвал договоренность создать совместный комитет, состоящий из представителей военного командования двух стран.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, в свою очередь, выступая на брифинге, заметил, что подписанное министрами обороны двух стран военное соглашение внесет вклад в дело денуклеаризации Корейского полуострова.

В распространенном тексте соглашения отмечается, что стороны договорились прекратить военные полеты и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах. Также Север и Юг до конца текущего года демонтируют по 11 военных пограничных постов.