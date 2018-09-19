Выборы должны стать объединяющим фактором: позиция Защитника прав человека по поводу избирательного процесса

Вопрос гарантирования избирательного права является стержнем деятельности Защитника прав человека. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении, распространенном офисом Защитника прав человека Армении.

«Омбудсмен Армении проводит независимый мониторинг избирательного процесса в Ереване, основанный на основополагающих принципах беспристрастной и аполитичной работы. В рамках этого наблюдения зафиксированы вопросы, которые требуют отражения позиции Защитника прав человека по отношению к ним.

Мониторинг позволил выделить ряд вопросов, возникших в рамках избирательного процесса в Ереване, для устранения которых необходимо незамедлительно предпринять соответствующие меры. В противном случае это будет опасно для всей системы защиты прав человека.

Регистрируются тенденции очевидного роста нетерпимости, оскорблений и даже угроз, что наиболее ярко выражено в соцсетях. Причем значительно увеличилось число комментариев, содержащих оскорбления, которые делаются явно ложными пользователями интернета. Эти комментарии привлекают внимание своей агрессивностью и нетерпимостью. Данная ситуация усложняет и работу журналистов.

Зарегистрировано нетерпимое отношение друг к другу и со стороны отдельных лиц, выдвинувших свои кандидатуры, или отдельных их сторонников, что выражается также в комментариях оскорбительного характера. Например, вызывают тревогу оскорбительные слова в адрес депутата, кандидата в мэры Наиры Зограбян, содержащие даже угрозы. Аппарат Защитника прав человека зафиксировал также обеспокоенность самой Зограбян, связанную, в частности, с некоторыми комментариями сотрудников определенных госструктур в соцсетях, которые содержат оскорбления в ее адрес. Эти утверждения должны стать предметом отдельной проверки.

Необходимо на корню исключить и тенденции разделения общества на группы. И все это еще более опасно, когда подобное себе позволяют общественные деятели», - отмечено в заявлении.