Лидеры ЕС обсудят на саммите в Зальцбурге миграционный кризис, дело Скрипаля и Brexit

Двухдневный неформальный саммит глав государств и правительств ЕС откроется в среду в Зальцбурге. В официальную повестку встречи включены продолжающийся в Европе три года миграционный кризис, подходящие к концу переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза, а также ситуация вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Саммит ЕС начнется с рабочего ужина, на котором лидеры 28 стран сообщества намерены обсудить миграционный кризис, ставший этим летом вновь одной из самых актуальных проблем Евросоюза. "Летом напряженность в отношениях между странами - членами вновь возросла в связи с притоком мигрантов в ЕС. Я хочу открыто заявить следующее: стремление положить конец миграционному кризису - общая задача всех стран - членов и институтов ЕС, - заявил 18 сентября глава Евросовета Дональд Туск в письме участникам саммита. - Я надеюсь, что в Зальцбурге мы сможем положить конец взаимным обидам и вернуться к конструктивному подходу".

Как ожидается, в центре внимания при обсуждении миграционного кризиса в очередной раз будет Италия, которая снова, как и на саммите в июне, представит свои предложения и потребует их одобрения. В прошлый раз Италия добивалась пересмотра Дублинского соглашения, согласно которому ответственность за прием мигрантов ложится на страну прибытия. Кроме того, Римом предлагается принудительно установить квоты приема мигрантов для членов ЕС. Странам, отказавшимся от таких квот, должно быть сокращено целевое финансирование из бюджета Евросоюза.

Как сообщил журналистам источник в Совете ЕС, прорыва на этом саммите по миграционному кризису ждать не стоит. "Прорыва мы не ожидаем в Зальцбурге", - отметил дипломат.