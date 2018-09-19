КНДР решила полностью демонтировать ракетный полигон
Пхеньян принял решение об окончательном демонтаже ракетного полигона "Тончханн". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом говорится в совместном заявлении итогам межкорейского саммита.
Заявление было подписано лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
В документе отмечается, что Северная Корея готова допустить на полигон иностранных наблюдателей для контроля.
КНДР планирует демонтировать ядерный реактор в Йонбене в соответствии с доверенностями с Соединенными Штатами, говорится в заявлении.
По словам Мун Чжэ Ина, два корейских государства впервые договорились о конкретных шагах в области денуклеаризации, Северная Корея также согласилась устранить "все источники конфликтов" на Корейском полуострове. Стороны подтвердили готовность к активным усилиям по превращения Корейского полуострова в "свободную от ядерного оружия зону мира".
Соглашение, предусматривающее снижение напряженности и рисков военных столкновений, подписанное министрами обороны двух Корей, предусматривает ряд конкретных мер в этой области.
В частности, достигнута договоренность о создании в Желтом море буферной зоны, в которой не будут проводиться артиллерийские стрельбы и военно-морские учения.
В районе демаркационной линии, разграничивающей два государства, будет создана зона свободная он наземных военных учений и артиллерийских стрельб.
Для предотвращения столкновений воздушных судов документ предусматривает создание полетной зоны.
Стороны сократят количество пограничных постов.
Стороны достигли договоренностей по ряду вопросов двухсторонних отношений.
В частности, до конца 2018 года стороны договорились начать работы по соединению железных и автомобильных дорог на западе и востоке.
Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились о формировании единой корейкой команды для участия в в Олимпийских играх и сотрудничестве в области совместного проведения Олимпиады 2032 года
Ким Чен Ын заявил, что для дальнейшего развития отношений между двумя государствами согласен посетить Сеул в ближайшее время.