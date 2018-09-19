Европейские индексы - 18-09-18

МОСКВА, 19 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.51% и составил 12157.67 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.28% и составил 5363.79 пункта, британский FTSE снизился на 0.03% и составил 7300.23 пункта, а российский RTSI вырос на 2.14% и составил 1123.03 пункта.