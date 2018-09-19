Лига чемпионов: Предстоящие на сегодня игры

Стартовали матчи группового этапа Лиги чемпионов в группах A, B, C, D.

Как передает «Арменпресс», 19-го сентября состоятся последние матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов.



Таким образом, в первом туре Лиги чемпионов сегодня предстоят следующие встречи:

Группа E: «Аякс» (Голландия) - АЕК (Греция) - 20:55 (по ереванскому времени)



«Бенфика» (Португалия) - «Бавария» (Германия) - 23:00



Группа F: «Шахтер» (Украина) - «Хоффенхайм» (Германия) - 20:55



«Манчестер Сити» (Англия) - «Лион» (Франция) - 23:00



Группа G: «Реал» (Испания) - «Рома» (Италия) - 23:00



«Виктория» (Пльзень, Чехия) - ЦСКА (Россия) - 23:00



Группа H: «Янг Бойз» (Швейцария) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 23:00



«Валенсия» (Испания) - «Ювентус» (Италия) - 23:00

Время указано ереванское.