Время в Ереване: 11:07:36,   19 Сентябрь

Лига чемпионов: Предстоящие на сегодня игры


Стартовали матчи группового этапа Лиги чемпионов в группах A, B, C, D.

Как передает «Арменпресс», 19-го сентября состоятся последние матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом, в первом  туре Лиги чемпионов сегодня предстоят следующие встречи:

Группа E: «Аякс» (Голландия) - АЕК (Греция) - 20:55 (по ереванскому времени)

«Бенфика» (Португалия) - «Бавария» (Германия) - 23:00

Группа F: «Шахтер» (Украина) - «Хоффенхайм» (Германия) - 20:55

«Манчестер Сити» (Англия) - «Лион» (Франция) - 23:00

Группа G: «Реал» (Испания) - «Рома» (Италия) - 23:00

«Виктория» (Пльзень, Чехия) - ЦСКА (Россия) - 23:00

Группа H: «Янг Бойз» (Швейцария) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 23:00

«Валенсия» (Испания) - «Ювентус» (Италия) - 23:00

Время указано ереванское.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации