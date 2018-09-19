Лига чемпионов: Предстоящие на сегодня игры
Стартовали матчи группового этапа Лиги чемпионов в группах A, B, C, D.
Как передает «Арменпресс», 19-го сентября состоятся последние матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Таким образом, в первом туре Лиги чемпионов сегодня предстоят следующие встречи:
Группа E: «Аякс» (Голландия) - АЕК (Греция) - 20:55 (по ереванскому времени)
«Бенфика» (Португалия) - «Бавария» (Германия) - 23:00
Группа F: «Шахтер» (Украина) - «Хоффенхайм» (Германия) - 20:55
«Манчестер Сити» (Англия) - «Лион» (Франция) - 23:00
Группа G: «Реал» (Испания) - «Рома» (Италия) - 23:00
«Виктория» (Пльзень, Чехия) - ЦСКА (Россия) - 23:00
Группа H: «Янг Бойз» (Швейцария) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 23:00
«Валенсия» (Испания) - «Ювентус» (Италия) - 23:00