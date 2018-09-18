Борцы греко-римского стиля завоевали серебряные медали на первенстве мира

Молодежная сборная Армении по борьбе греко-римского стиля продолжает борьбу на первенстве мира. Как передает «Арменпресс», Тигран Минасян и Давид Овасапян вышли в финал, и, уступив в финале, завоевали серебряные медали на первенстве мира.

В составе сборной в первенстве мира принимают участие Тигран Минасян, Арарат Манучарян, Грачья Погосян, Малхас Амоян, Ваге Погосян, Эрик Элоян, Акоп Багдасарян, Размик Хачатрян, Давид Овасапян.

Первенство мира по борьбе греко-римского стиля пройдет 17-23-го сентября в словацком городе Трнава.