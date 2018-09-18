Хет-трик Месси принес победу «Барселоне»: Лига чемпионов
Первый тур Лиги чемпионов начался с победы «Барселоны». Как передает «Арменпресс», в группе B каталонская «Барселона» победила голландский ПСВ со счетом 4:0. Автором хет-трика стал капитан команды, форвард Лионель Месси. Еще один гол забил футболист сборной Франции Усман Дембеле.
В другом матча группы В миланский «Интер» дома одержал победу над лондонским «Тоттенхэмом» - 2:1. Автором победного гола стал уругвайский полузащитник Матиас Весино.Таким образом, в группе B, в первом туре Лиги чемпионов зарегистрированы следующие результаты: «Барселона» (Испания) – ПСВ (Голландия) – 4:0
- 11:49 Конкурентов на президентских выборах в Грузии становится меньше
- 11:21 Трамп назвал впечатляющими новые договоренности лидеров КНДР и Республики Корея
- 11:08 Мэттис опроверг слухи о его скорой отставке с поста главы Пентагона
- 11:01 США и Польша договорились укреплять военное сотрудничество
- 10:22 Пхеньян и Сеул создадут совместный военный комитет для снижения напряженности
- 10:05 СМИ: по меньшей мере 32 человека пострадали от отравления химикатами в отеле в Сиднее
- 10:02 Как улучшить положение с транспортом: политические силы, принимающие участие в выборах в Совет старейшин Еревана, предлагают решения
- 10:00 Лидеры ЕС обсудят на саммите в Зальцбурге миграционный кризис, дело Скрипаля и Brexit
- 09:48 КНДР решила полностью демонтировать ракетный полигон
- 08:58 Европейские индексы - 18-09-18
- 08:57 Американские индексы выросли - 18-09-18
- 08:56 Цены на цветные металлы - 18-09-18
- 08:56 Цены на драгоценные металлы - 18-09-18
- 08:54 Цены на нефть выросли - 18-09-18
- 01:05 Лига чемпионов: Предстоящие на сегодня игры
- 00:59 «Ливерпуль» победил ПСЖ; «Интер» -«Тоттенхэм»: Лига чемпионов
- 18.09-22:58 Борцы греко-римского стиля завоевали серебряные медали на первенстве мира
- 18.09-22:49 Хет-трик Месси принес победу «Барселоне»: Лига чемпионов
- 18.09-22:01 Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в США после того, как проголосует на выборах в Совет старейшин Еревана
- 18.09-21:44 На «Евразийской неделе» объявят победителей Международного конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы»
- 18.09-21:36 Ситуация полностью контролируется ВС и Армией обороны: Никол Пашинян посетил оборонительные позиции Арцаха
- 18.09-21:28 В Арцахе два медвежонка перекрыли путь машины премьер-министра Армении Никола Пашиняна
- 18.09-21:16 Премьер-министр Армении в Арцахе ознакомился с новым вооружением и оборонной инфраструктурой
- 18.09-20:33 ВС Армении и Армия обороны уверенно контролируют ситуацию на передовой: Никол Пашинян
- 18.09-20:14 В Турции задержали иракского "эмира ИГ"
- 18.09-20:05 Путин назвал цепью трагических обстоятельств крушение Ил-20 над Средиземным морем
- 18.09-20:00 Президент Республики Арцах и премьер-министр Республики Армения посетили северную границу
- 18.09-19:46 Глава МИД Армении принял посла Конго
- 18.09-19:05 Армянский эксперт предлагает ЕАЭС создать регламент взаимодействия участников международного экспертного сообщества
- 18.09-18:39 Президент Армении принял руководство действующей в Нью-Йорке армянской организации “Рыцари Вардананц”
- 18.09-18:19 Еврокомиссия представила план реформы ВТО
- 18.09-17:41 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-09-18
- 18.09-17:40 Азиатские индексы - 18-09-18
- 18.09-17:38 Китай обратился в ВТО из-за новых американских пошлин
- 18.09-17:35 В музее “Метрополитен” откроется выставка “Armenia!”
19:06, 13.09.2018
Просмотрели 2021 раз Президент Республики Арцах принял сенатора штата Калифорния США Энтони Партантино и мэра Глендейла Заре Синанян
19:09, 13.09.2018
Просмотрели 2004 раз Кандидат в президенты ФИДЕ Аркадий Дворкович восхищен армянской шахматной школой
01:59, 13.09.2018
Просмотрели 1780 раз «Шант-2018»: в рамках учений принято решение об объявлении войны
14:03, 12.09.2018
Просмотрели 1778 раз Приобретение многофункциональной авиации является приоритетным для Армении: министр обороны
00:00, 14.09.2018
Просмотрели 1605 раз Стартовал визит Никола Пашиняна во Францию: премьер-министр возложил венок к памятнику Комитасу и встретился с представителями армянской общины