Время в Ереване: 11:07:36,   19 Сентябрь

Хет-трик Месси принес победу «Барселоне»: Лига чемпионов


Первый тур Лиги чемпионов начался с победы «Барселоны». Как передает «Арменпресс», в группе B каталонская «Барселона» победила голландский ПСВ со счетом 4:0. Автором хет-трика стал капитан команды, форвард Лионель Месси. Еще один гол забил футболист сборной Франции Усман Дембеле.

В другом матча группы В миланский «Интер» дома одержал победу над лондонским «Тоттенхэмом» - 2:1. Автором победного гола стал уругвайский полузащитник Матиас Весино.

Таким образом, в группе B, в первом  туре Лиги чемпионов зарегистрированы следующие результаты: «Барселона» (Испания) – ПСВ (Голландия) – 4:0


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации