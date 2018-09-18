Хет-трик Месси принес победу «Барселоне»: Лига чемпионов

Первый тур Лиги чемпионов начался с победы «Барселоны». Как передает «Арменпресс», в группе B каталонская «Барселона» победила голландский ПСВ со счетом 4:0. Автором хет-трика стал капитан команды, форвард Лионель Месси. Еще один гол забил футболист сборной Франции Усман Дембеле.

В другом матча группы В миланский «Интер» дома одержал победу над лондонским «Тоттенхэмом» - 2:1. Автором победного гола стал уругвайский полузащитник Матиас Весино.

Таким образом, в группе B, в первом туре Лиги чемпионов зарегистрированы следующие результаты: «Барселона» (Испания) – ПСВ (Голландия) – 4:0