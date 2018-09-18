Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в США после того, как проголосует на выборах в Совет старейшин Еревана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Нью-Йорк для участии в сессии Генассамблеи ООН, и он отложил свою поездку на несколько дней с тем, чтобы принять участие в выборах в Совет старейшин Еревана. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в прямом эфире в Facebook.



"Я должен отправиться в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН. Мне все время говорили, что график таков, что отъезд должен был быть назначен на 21 или 22 (сентября). Я все отложил для того, чтобы проголосовать на выборах в Совет старейшин Еревана , и устроил так, чтобы проголосовать утром 23-го сентября и после этого отбыть в Нью-Йорк", - отметил Пашинян. Он призвал всех придти на избирательные участки и принять участие в голосовании23-го сентября.

73-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке 18-го сентября. Заседания высокого уровня начнутся 24 сентября.

Как сообщалось ранее, есть намерение организовать встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в открытии сессии генеральной ассамблеи ООН. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян 31 июля на брифинге.

По его словам, в ходе визита состоится ряд встреч. «В их числе, возможно, с президентом США Дональдом Трампом. Пока окончательной договоренности нет», - заявил Тигран Балаян.