На «Евразийской неделе» объявят победителей Международного конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы» 

В столице Армении Ереване 22 октября 2018 года состоится финал конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы» и торжественная церемония награждения победителей. Финал пройдет в рамках международного форума «Евразийская неделя».

Как сообщает Арменпресс, конкурс проводится Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) впервые, однако в дальнейшем станет ежегодным мероприятием. Аргументом для его учреждения стала потребность выявить наиболее перспективные и эффективные команды и проекты, благодаря которым возможно оптимизировать развитие интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Несмотря на высокий статус конкурса, принять участие в нем могли не только опытные разработчики технологических продуктов, но и молодые предприниматели. Около 200 инновационных проектов в итоге было представлено на суд членов жюри, в состав которого вошли более 250 представителей пяти государств ЕАЭС. Более 170 IT-проектов были представлены участниками из России.

Победители определяются по четырем номинациям: «Цифровое будущее ЕАЭС» (для стартапов), «Лучшие технологические решения для реализации цифровой повестки ЕАЭС» (для разработчиков программного обеспечения, вендоров и интеграторов), «Лучшие цифровые проекты ЕАЭС» (для организаций, которые прошли процесс цифровой трансформации) и «Лучшая игра для детей и подростков на тему цифровой повестки ЕАЭС» (для разработчиков компьютерных игр).

Конкурс проводился в несколько этапов. Первичный отбор проходил в виртуальном формате. К полуфиналам было допущено 60 инновационных проектов из пяти государств. Полуфиналы конкурса каждая из стран ЕАЭС организовала в рамках крупного бизнес-форума, проходившего на их территории.

Например, в России полуфиналистами стали Brio MRS за программно-аппаратный комплекс смешанной реальности для строителей и проектировщиков, «Информационная платформа биобанков» за разработку единого биоинформационного пространства, а также ведение генетических паспортов. Команда CML-Bench с проектом интеграции инфраструктуры для разработки новых продуктов победила в номинации «Лучшие цифровые проекты ЕАЭС», а «Кодвардс» завоевал место в полуфинале за игру для обучения детей основам программирования и алгоритмического мышления.

В Беларуси в полуфинал вышли такие IT-продукты, как цифровая система ранней диагностики заболеваний легких «Легкое дыхание», решение для упрощения экспортно-импортных расчетов и привлечения финансирования «Евразийская факторинговая платформа», система сертификации товаров, услуг, процессов «СертЧейн», а также проект «ПР-образование», призванный формировать у детей привычку к процессу обучения.

Победителями кыргызского полуфинала стали «Платформа для расчета налога на жилье», интеллектуальная система поддержки принятия медицинских решений и контроля действий врача MEDARGUS, единая цифровая платформа для обмена навыками в бизнес-среде, сферах миграции и социальных услуг «Обмен навыками» и компьютерная игра, развивающая навыки обеспечения безопасности жизнедеятельности OkuuGame.

В Казахстане в лидеры полуфинала, в свою очередь, выбились проект в сфере цифровизации грузоперевозок, логистики, трансграничной торговли Apilog.kz, система выявления экономических и коррупционных рисков при планировании, оформлении и оплате госзакупок «Выявление рисков в госзакупках», b2b-платформа для производителей, дистрибьюторов и торговых точек Smart Satu и игра, обучающая детей кулинарии, «Маша и Медведь: готовим вместе».

В Армении полуфинал пройдет 6–7 октября. По результатам полуфиналов члены жюри определят двадцатку самых интересных проектов, которые смогут презентовать свои разработки на «Евразийской неделе».