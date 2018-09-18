ВС Армении и Армия обороны уверенно контролируют ситуацию на передовой: Никол Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 18 сентября вместе с президентом Республики Арцах Бако Саакяном в сопровождении министра обороны Армении Давида Тонояна, начальника генштаба ВС Артака Давтяна, министра обороны Арцаха Левона Мнацаканяна посетил ряд участков границы на севере Арцаха. Как сообщает Арменпресс, Пашинян на своей странице в Facebook отметил, что состоялось важное обсуждение ситуации на передовой.

“Несмотря на то, что ситуация на линии фронта является довольно напряженной, но ее можно считать стабильной и контролируемой. Тем не менее, ВС Армении и Армия обороны уверенно контролируют ситуацию. И мы также с президентом Арцаха и представителями ВС обсудили текущую ситуацию в связи с карабахским конфликтом, наши позиции, а также военно-политическую ситуацию”, - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, во время обсуждения армянские ВС уверенно контролируют ситуацию на границе и дают необходимый ответ на провокации азербайджанских вооруженных сил. “Но это не значит, что мы хотим войны или провоцируем войну, но мы готовы к переговорам, о чем неоднократно заявляли”, - сказал премьер.

Премьер-министр отметил, что в Арцахе он встречается с большим количеством интересных людей, которые дежурят на высоте около 3000 метров над уровнем моря.

“Я познакомился с рядовым солдатом Вооруженных Сил, у которого было 7 детей, и с таким количеством детей он совершал боевое дежурство на высоте около 3000 метров над уровнем моря. И я встретил офицера, у которого было шестеро детей, и также служил в таких условиях. Почему я подчеркиваю это, потому что я считаю, что у них исключительная вера в свою родину и будущее. Я также убежден, что вера основана на коллективной силе и доверии нашего народа”, - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр также добавил, что он планировал принять участие в кампании “Мой шаг” в административном округе Аджапняк, но были настолько тяжелые погодные условия, что он не смог вовремя вернуться в Ереван.