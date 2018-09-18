Президент РФ Владимир Путин назвал цепью трагических обстоятельств крушение Ил-20 над Средиземным морем, принес соболезнования родным погибших, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах - это всегда беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей. Я в этой связи, конечно, приношу прежде всего соболезнования близким погибших, - сказал президент, отвечая на вопросы на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров. - Что касается сравнения с известными событиями (с атакой на российский самолет), когда был турецким истребителем сбит наш самолет, то это все-таки другая ситуация. Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств".

Путин напомнил, что в упомянутых им трагических обстоятельствах "турецкий самолет сознательно сбил наш самолет". Он особо подчеркнул, что в случае с инцидентом над Средиземным морем, "израильский самолет не сбивал наш самолет". "Но, безусловно, мы должны в этом еще серьезно разобраться, а наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении Министерства обороны Российской Федерации, которое со мной полностью согласовано", - отметил президент РФ.

Российский лидер заявил, что ответ России на крушение Ил-20 будет направлен на дополнительное обеспечение безопасности военнослужащих РФ в Сирии, эти меры будут видны всем.

"Что касается ответных действий (на крушение российского самолета Ил-20 над Средиземным морем), то они будут направлены прежде всего на обеспечение дополнительной безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике", - заверил глава государства.

Путин пообещал, что "это будут такие шаги, которые заметят все".