Президент Республики Арцах и премьер-министр Республики Армения посетили северную границу

Президент Республики Арцах Бако Саакян вместе с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном 18 сентября посетил ряд участков границы на севере республики, где ознакомился с ходом службы военнослужащих и текущей ситуацией.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, глав обоих армянских государств сопровождали министр обороны Армении Давид Тоноян, начальник генштаба ВС РА Артак Давтян, министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян, другие должностные лица.