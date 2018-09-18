Армянский эксперт предлагает ЕАЭС создать регламент взаимодействия участников международного экспертного сообщества

Главный инженер ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов Республики Армения» Сергей Авакян предложил участникам II Международной конференции «Развитие института строительной экспертизы» рассмотреть возможность подготовки регламента взаимодействия участников международного экспертного сообщества для рассмотрения сложных трансграничных проектов, в которых участвуют несколько стран, сообщает Арменпресс.

«Уверен, что это даст дополнительный стимул для дальнейшей интеграции экспертных организаций и выработки магистральных направлений развития строительной экспертизы в наших странах», - заявил Сергей Авакян. Также такой регламент оказался бы важным для рассмотрения конкретных проектов. Так, например, в последние годы в Республике Армения стало развиваться транспортное строительство. В 2018 году завершено проектирование двух участков автомагистрали «Север-Юг»: северного - от Гюмри до границы с Грузией - и южного, связывающего города Сисиан и Каджаран. Причем, второй участок представляет собой новую дорогу, прокладываемую в районе со сложными климатическими, рельефными и геологическими условиями. «При рассмотрении таких проектов, - обращаясь к участникам конференции, заметил Сергей Авакян, - было бы оправдано привлечение в рамках нашего с вами взаимодействия экспертных сил стран-участниц ЕАЭС. Мы, например, испытали определенные трудности в части экспертизы строительства тоннелей - на шестидесятикилометровом южном участке их было девять – длиной от 375 до 8643 метров. Кроме того, на том же участке запроектировано 29 мостов с пролетами от 28 до 71 метра. Помощь экспертных организаций с опытом рассмотрения подобных проектов в других странах была бы для нас крайне важной».

Сообщая о результатах работы «Государственной вневедомственной экспертизы проектов Республики Армения», Сергей Авакян отметил, что за 2017 год эксперты выдали заключения по 174 проектам, большая часть которых относится к транспортному строительству и энергетике, остальные к сфере жилищного и промышленного строительства и гидротехническому комплексу. «По сравнению с 2016 годом общее число выданных нами заключений снизилось на четверть, что, однако, не означает уменьшение объемов строительства в Армении. Наоборот, в строительной сфере зафиксировано значительное оживление в сравнении с предшествующими периодами, - заметил главный инженер ЗАО “Государственная вневедомственная экспертиза проектов Республики Армения”. – При этом основная доля проектов реализуется за счет частных инвестиций. К нам же приходят проекты, финансируемые из средств государственного бюджета, международных банков и фондов, а также проекты, для которых обязательно прохождение комплексной экспертизы».

С 2016 года в законодательном порядке введено понятие государственной комплексной экспертизы, обязательной для объектов высокой и наивысшей степеней опасности. Необходимость проведения строительной экспертизы определена и для проектов средней степени опасности. Однако по Закону о градостроительстве Республики Армения, ответственность за обеспечение экспертной проверки строительных проектов возложена на застройщиков. С 2008 года в республике выдается объединенная лицензия на проектирование и экспертизу проектов. Таким образом, любая проектная организация наделена правом проведения строительной экспертизы, даже если первоначально и не предполагала заниматься этой деятельностью.

Представитель Республики Армения также обратил внимание участников конференции на сложившиеся условия работы экспертных организаций в стране: «Полномочия строительной экспертизы сведены в лучшем случае к тривиальной проверке чертежей и смет. Организаций, обладающих равнозначными юридическими правами для ведения экспертной деятельности, слишком много, их работа непрозрачна, а информация о выполненных экспертизах не собирается и не анализируется, что создает предпосылки для выдачи положительных заключений при заведомо неполном или недоброкачественном проектном материале». Кроме того, в Армении ликвидирована система государственной строительной экспертизы: хотя формально предусмотрен порядок проведения государственной комплексной экспертизы, сейчас эти функции возложены на комиссию Комитета по градостроительству Республики Армения, которая собирается по мере необходимости и ведет надзорную, а не экспертную деятельность.

В начале 2018 года в Республике Армения был принят Закон об архитектурной деятельности, цель которого - обеспечение регулирования деятельности архитекторов. Также в соответствии с законом Республиканский союз архитекторов был преобразован в Палату архитекторов - независимую саморегулируемую некоммерческую организацию. Две аттестационные комиссии в составе Палаты будут выдавать индивидуальные патенты на деятельность архитекторов и конструкторов. В настоящее время с учетом наработанной практики ведется пересмотр отдельных позиций закона и положений по лицензированию проектирования и экспертизы. В частности, представлены предложения по разделению лицензий на экспертизу и проектирование: лицензия на экспертизу будет выдаваться только юридическим лицам, а лицензируемые организации должны иметь в своем составе не менее одного специалиста соответствующего профиля, получившего патент. В настоящее время, заметил Сергей Авакян, эти предложения проходят стадию согласования в государственных органах.

Сергей Авакян рассказал и об особенностях капитального строительства в Армении. Республика расположена в сейсмоопасной зоне, а 35% ее территории, где расположены все три крупных города – Ереван, Гюмри и Ванадзор - классифицированы как «третья сейсмическая зона», что по еще советским нормам равнозначно сейсмичности 9 баллов и выше. «За прошедшие два десятилетия у нас накоплен большой опыт экспертизы проектов в части реконструкции и усиления зданий различного функционального назначения и различных конструктивных систем. В действующих требованиях особо отмечено, что капитальный ремонт школьных, дошкольных, лечебных, спортивных и ряда других объектов должен сопровождаться усилительными работами. Существуют нормативы и по обязательному уровню обеспечения сейсмобезопасности для зданий с учетом их степени повреждаемости», - подчеркнул спикер.

II Международную конференцию «Развитие института строительной экспертизы» проводит Главгосэкспертиза России при поддержке Минстроя России.