Президент Армении принял руководство действующей в Нью-Йорке армянской организации “Рыцари Вардананц”

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял руководство действующей в Нью-Йорке армянской организации “Рыцари Вардананц”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, гости представили Саркисяну деятельность организации на родине, в частности, программы, направленные на решение проблем школьного строительства и приграничных сел.

Подчеркнув важность патриотических инициатив, президент Саркисян отметил, что готов поддержать все программы и усилия, направленные на будущее страны.