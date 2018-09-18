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Президент Армении принял руководство действующей в Нью-Йорке армянской организации “Рыцари Вардананц”


Президент Республики Армения Армен Саркисян принял руководство действующей в Нью-Йорке армянской организации “Рыцари Вардананц”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, гости представили Саркисяну деятельность организации на родине, в частности, программы, направленные на решение проблем школьного строительства и приграничных сел.

Подчеркнув важность патриотических инициатив, президент Саркисян отметил, что готов поддержать все программы и усилия, направленные на будущее страны.




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