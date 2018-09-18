Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-09-18

ЕРЕВАН, 18 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 18 сентября, курс доллара США сократился на 0.79 драмa и составил 484.37 драм. Курс евро вырос на 0.34 драмa и составил 565.50 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 7.15 драм. Курс британского фунта вырос на 0.32 драмa и составил 635.69 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 31.30 драмa и составила 18717.02 драм. Цена серебра сократилась на 1.06 драмa и составила 220.67 драм. Цена платины сократилась на 82.73 драмa и составила 12473.86 драм.