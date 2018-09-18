Эрик Эсраелян и Джин Блок посетят Армению

По приглашению президента Армении Армена Саркисяна вечером 18 сентябнря Армению посетят близкий друг Национального героя Армении, мецената Кирка Киркоряна, известный американский врач, соруководитель Медицинского колледжа имени Дэвида Геффена, продюсер фильма “Обещание” про Геноцид армян Эрик Исраелян и ректор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), биолог, академик Джин Блок (Gene D. Block).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в ходе трехдневного визита Эрик Эсраелян и Джин Блок проведут встречи с президентом и премьер-министром Республики Армения, Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым.

Гости посетят разные учебные заведения и обсудят совместные образовательные и благотворительные проекты. Эрик Эсраелян и Джин Блок также посетят мемориал Цицернакаберд, чтобы воздать дань уважения памяти жертв Геноцида армян.