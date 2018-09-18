Гостями резиденции президента Республики Армения была группа студентов ЕГУ

В резиденции президента Республики Армения принимали группу студентов различных факультетов Ереванского государственного университета. Ещё до вступления в должность президента Республики во время встречи в ЕГУ Армен Саркисян пообещал встретиться с ними в случае избрания его президентом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, на встрече студенты получили возможность адресовать президенту вопросы, представить свои предложения и заботы. Их в частности интересовали механизмы предоставления стипендий одарённым молодым людям, создание возможностей для того, чтобы после получения образования молодые люди из областей работали в своих населённых пунктах, а также формирование научных площадок, вопросы, касающиеся образовательной системы и развития науки.

Президент Саркисян счёл очень существенным, чтобы студенты могли найти ту специальность, то направление, где они могут быть лучшими. Говоря о роли образовательной системы, он в частности отметил, что система в первую очередь должна служить выявлению способностей молодёжи и помогать им в выборе правильного пути.

Президент говорил также о культурном наследии, сохранении национальных ценностей и о вопросах, касающихся национальной идентичности, выслушал подходы молодёжи к этим темам.