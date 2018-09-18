Apple выпустила iOS12
Компания Apple выпустила обновление операционной системы своих мобильных устройств — iOS12, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Как заявляют представители корпорации, новая система увеличивает производительность приложений и камеры. Поиск фотографий в альбомах возможен как по местам, так и по ключевым словам и примененным эффектам.
Более того, на новой операционке в групповые звонки FaceTime можно пригласить до 32 человек.
При этом пользователям будут доступны не только анимированные смайлы Animoji, но и сгенерированные Memoji, способные копировать эмоции реальных собеседников.
Новая операционная система доступна для iPad Air, iPhone 5s и более новых поколений смартфона, а также для шестого iPod Touch.