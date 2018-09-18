Певец исполнил песню Майкла Джексона и довел жюри с залом до экстаза – видео

Жюри конкурса "Голос Румынии" прыгали от счастья, аплодировали, бежали к певцу и плакали от его невероятного исполнения, и это действительно стоит услышать, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Певец Богдан Иоан исполнил на этапе слепых прослушиваний музыкального конкурса "Голос Румынии" песню "The Earth Song" Майкла Джексона. На кадрах видно, что спустя всего три секунды после того, как Богдан начал петь, все жюри повернулись к участнику конкурса.

После того, как они дали свою оценку певцу, его попросили исполнить песню еще раз, и он конечно согласился, чем довел жюри до слез, которые лились от восторга и счастья.