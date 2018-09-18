На празднование Дня независимости будут приглашены три президента Армении

Все три бывших президента Армении будут приглашены на празднование Дня независимости 21 сентября, сообщил глава аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян в интервью радиостанции "Азатутюн".



"Все три экс-президента – Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян будут приглашены на празднование Дня независимости", - сказал Агаджанян.

Торжественные мероприятия, приуроченные к 27-летию независимости, пройдут 21-го сентября в Ереване и по всей республике. Ожидается, что в этом году празднование Дня независимости будет беспрецедентным и особенным.

Торжественные мероприятия, приуроченные к 27-летию независимости, пройдут 21-го сентября в Ереване и по всей республике, сообщил во вторник журналистам глава аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.



"В этом году празднование Дня независимости будет беспрецедентным и особенным. Главные мероприятия пройдут на Площади Республики, однако, в отличие от прежних лет, мероприятия будут децентрализованны и пройдут в разных общинах столицы, а также во всех городах и населенных пунктах республики. Торжества будут проходить под лозунгом "Ты независим", - сказал Агаджанян.





По его словам, в концертных и театральных постановках в совершенно новом формате будут участвовать молодые таланты.



"В этот день состоится прием в резиденции премьер-министра на улице Баграмяна, где ожидается приятный сюрприз", - сказал Агаджанян.



В свою очередь, министр культуры Лилит Макунц сообщила, что в этот день в разных общинах Еревана пройдут концерты музыки разных жанров.



"Выступят любимые певцы и деятели культуры. Кроме музыкальных номеров, на Площади Республики будут представлены также театральные постановки, Здесь же будут размещены павильоны, связанные с разными направлениями искусства", - сказала Макунц.



По ее словам, с 14:00 до 15:00 на Площади Республики состоится "час селфи".



"Любой сможет в это время пообщаться и сделать фотографию с известными людьми", -сказала Макунц.



Начальник отдела по культуре мэрии Еревана Рубен Ованнисян добавил, что мероприятия на Площади Республики начнутся в 10:00.



"В 12:00 около двух тысяч школьников примут участие в рисовании мелом. В 13:00 будет открыта выставка картин под названием "Вернисаж". С 13:00 до 23:00 на площади будут действовать две сцены для выступлений. Здесь же, перед фонтанами, будет организован "Детский городок". С Площади начнется также шествие духовых оркестров", - сказал Ованнисян.



21 сентября – в день празднования 27-летия Независимости Армении - движение на улицах в центре Еревана будет временно перекрыто. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал заместитель начальника Дорожной полиции Норик Саркисян.

"С 10:00 и до завершения мероприятий будет полностью перекрыто все движение в сторону Площади Республики. В частности, будет перекрыта улица Амиряна от перекрестка с проспектом Маштоца, улица Абовяна - от перекрестка с проспектом Саят-Новы, улица Налбандяна - от площади Сахарова, проспект Тиграна Меца - от перекрестка с улицей Ханджяна. Также будут полностью перекрыты улицы Вазгена Саркисяна и Закияна", - сказал Саркисян. По его словам, с 24:00 21-го сентября будет запрещена стоянка автомобилей на площадях Республики и Шаумяна, а также рядом с теми участками, где будут сооружены сцены для торжественных мероприятий.

"Просим водителей с 24:00 не парковать транспортные средства в тех местах, где запланированы торжественные мероприятия", - сказал Саркисян.

Традиционно мероприятия, приуроченные ко Дню независимости, проходят по всей стране.