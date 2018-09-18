Глава Центробанка Армении Артур Джавадян переизбран председателем Совета Межгосударственного банка СНГ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Центрального Банка Армении.

17 сентября в Центральном банке Армении состоялось 57 заседание совета Межгосударственного банка СНГ. В ходе заседания был обсужден финансовый отчет банка, стратегия его развития в период с 2019 по 2020 гг.

"Глава ЦБ Армении Артур Джавадян был переизбран на пост председателя совета Межгосударственного банка СНГ сроком на один год", — говорится в заявлении пресс-службы.

Межгосударственный банк СНГ является международным банковским расчетным и кредитным институтом со 100-процентным участием государственных капиталов стран-членов СНГ. Банк был учрежден в 1993 году десятью государствами-членами СНГ.

Межгосударственный банк объединяет финансовых регуляторов в странах СНГ.

Артур Джавадян возглавляет ЦБ Армении с 2008.