Арпине Ованнисян подняла в ПАСЕ вопрос об обстрелах ВС Азербайджана территории Армении
«Накануне, 17 сентября, на заседании мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оповестила об обстреле ВС Азербайджана приграничного села Коти Тавушской области Армении, ранении вследствие этого гражданина РА Сурена Сепханяна, а также обстреле азербайджанской стороной иных гражданских населенных пунктов», – сообщила вице-спикер Национального Собрания Армении, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян. Как передает «Арменпресс», об этом она пишет на своей странице в Facebook.
«Пользуясь последними внутриполитическими событиями в Армении, власти Азербайджана пытаются свалить возможные неудачи в процессе карабахского урегулирования на армянскую сторону.
Я многократно заявляла и не погнушаюсь повторить еще раз: в вопросе карабахского урегулирования мы более чем едины», – подчеркнула А. Ованнисян.
Арпине Ованнисян сообщила также, что в соответствии с повесткой по просьбе комитета представила последние внутриполитические процессы в Армении.«С учетом конфиденциальности работы комитета, о принятых решениях, позиции комиссии представлю лишь после решения об их рассекречивании», – добавила А.Ованнисян.