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Шойгу возложил вину за сбитый над Средиземным морем российский Ил-20 на Израиль


Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с израильским коллегой Авигдором Либерманом заявил, что вина за сбитый российский самолет Ил-20 над Средиземным морем полностью лежит на Израиле. Об этом во вторник сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Минобороны России по различным каналам взаимодействия неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по сирийской территории, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих", - заявил российский министр,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 

 

 

 




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