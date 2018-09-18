Шойгу возложил вину за сбитый над Средиземным морем российский Ил-20 на Израиль

Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с израильским коллегой Авигдором Либерманом заявил, что вина за сбитый российский самолет Ил-20 над Средиземным морем полностью лежит на Израиле. Об этом во вторник сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Минобороны России по различным каналам взаимодействия неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по сирийской территории, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих", - заявил российский министр,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.