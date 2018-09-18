Пусть факел настоятеля Мхитара продолжает освещать тернистый и цветущий путь армянского народа: Папа Римский поздравил аббатство Михтарян с 300-летием

Священники-мхитаристы щедро одаривали верующих своей добротой, светом знаний и состраданием. Об этом говорится в послании Папы римского Франциска I по случаю 300-летия Ордена мхитаристов. Этот армянский католический Орден основал Мхитар Себастаци в 1718 году на острове Святого Лазаря в Венеции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета "Новости Ватикана".

Многие члены Ордена отмечены беззаветным служением вере. Основатель Ордена, Мхитар Себастаци, остался в истории как носитель света и доброты своего народа. Он оставил богатое наследие – по теологии, философии, истории и филологии. Эти работы – своеобразный мост между восточным и западным христианством. Мхитаристы — это представители экуменизма, сближения всех ветвей христианства. На этом пути случалось и непонимание, и сложности, но все они были преодолены, добавил папа.

"Я надеюсь, что светоч веры будет освещать тернистый, он и цветущий путь армянского народа, хранящего верность Христу, изучающего и распространяющего Слово Божие", — говорится в послании папы.

"Христос никогда не бросает нас ни в каких бурях и угрозах. Он всегда с нами всеми. Только в единстве и гармонии возможно преодолеть безразличие и отчужденность", — говорится в послании кардинала Леонардо Сандри, префекта конгрегации Ватикана по восточным церквям.

В свою очередь, делегат Святого престола в конгрегации мхитаристов, монсеньор Погос Левон Зекиян, выразил благодарность предводителям католической церкви.