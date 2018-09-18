«Евразийская неделя»: в Армению съедутся представители 2500 компаний из ЕАЭС и 250 - из разных стран

Армения примет у себя в гостях представителей порядка 2500 компаний из государств-членов ЕАЭС и еще 250 – из других стран. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба фонда "Бизнес-Армения".



Международный выставочный форум "Евразийская неделя" – уникальная возможность для предпринимателей установить новые деловые контакты, а также заключить сделки по экспорту и импорту. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель группы поддержки предпринимателей "Бизнес Армения" Айк Мирзоян.

Мирзоян отметил, что в этом году форум состоится 22-24 октября в Армении. Он будет организован при поддержке Минэкономразвития республики и фонда "Бизнес-Армения".

По прогнозу организаторов, в бизнес-форуме примут участие около 2500 компаний из стран-членов ЕАЭС и еще 250 – из других государств, но из каких конкретно, на данный момент пока неизвестно.

Сообщается также, что 35 компаний Армении уже направили заявки на участие в мероприятии.

"Для участия в выставке необходимо зарегистрироваться на нашем сайте. Здесь компании могут выбрать партнеров по бизнесу и заранее назначить с ними встречи", — сказала управляющая группы поддержки предпринимателей "Бизнес Армения" Анаит Мкртчян.

У форума "Евразийская неделя" будет четкая отраслевая направленность – переработка сельхозпродукции, пищевая промышленность, органическое сельское хозяйство, фармацевтика, легкая промышленность, производство стройматериалов с использованием инновационных технологий, информационные технологии и точная инженерия, ювелирное дело.

Предстоящий в Армении форум – уже третий по счету, первые два прошли в России (2016 г.) и Казахстане (2017 г.).

Представляя результаты участия Армении в предыдущих форумах, Мирзоян сообщил, что после первого форума в России армянские компании заключили контракты на общую сумму 250 млн драмов в сфере точной инженерии, а по итогам казахстанского мероприятия – в сфере фармацевтики. Фармацевтические компании сейчас реализуют эти заказы, и уже намечена регистрация лекарственных препаратов армянского производства на рынке Казахстана.

Выставочный форум "Евразийская неделя" проводится ежегодно, по инициативе Евразийской экономической комиссии.