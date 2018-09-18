В Лондоне заявили, что не собираются устраивать новый референдум по Brexit
Правительство Соединенного Королевства не собирается устраивать новый референдум по вопросу выхода страны из состава Евросоюза (Brexit). Об этом заявил британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб в опубликованном во вторник интервью ряду изданий, в том числе газете El País.
Отвечая на вопрос о возможности организации еще одного плебисцита, политик подчеркнул: "Во-первых, правительство не стало бы созывать новый референдум в любом случае". По его словам, "даже если бы это было то, чего хотели люди, невозможно сделать это в нужное время",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Как считает Рааб, выход Великобритании из Евросоюза без соглашения "стал бы плохим [исходом] для обеих сторон". Министр отметил, что "сейчас мяч находится на стороне" ЕС.