Иран приветствует соглашение России и Турции по Идлибу

Тегеран приветствует соглашение между Россией и Турцией по ситуации в сирийской провинции Идлиб, которое было подписано в Сочи. Об этом во вторник заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Бахрам Гасеми.

"Соглашение, объявленное по итогам встречи лидеров России и Турции в Сочи, стало важным шагом на пути решения вопроса оставшихся в Идлибе террористических групп", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД страны. Гасеми добавил, что "эта мера помогает решить сирийский вопрос с учетом всех гуманитарных аспектов и приближает нас к установлению мира в стране",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он подчеркнул, что "главной целью внешней политики Исламской Республики Иран является прекращение кровопролития в регионе и освобождение его от террористов". "Мы надеемся, что встреча в Сочи сыграет важную роль в рамках астанинского процесса, который направлен на скорейшее решение сирийского вопроса", - отметил дипломат.

В понедельник президент России Владимир Путин по итогам трехчасовых переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом сообщил, что РФ и Турция договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции.