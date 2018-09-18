С подозрением на ограбление обменного пункта в Стамбуле задержан гражданин Армении
С подозрением на ограбление обменного пункта в Стамбуле задержан гражданин Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета gazetevatan.com.
Обменный пункт был ограблен са общую сумму в 47000 долларов.В ограблении участвовали 4 человека, двое из них задержаны в Бурсе: один – гражданин РФ, другой – Армении.
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