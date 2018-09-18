Президент Армении Армен Саркисян передал Национальному архиву редкие документы

Президент Армении Армен Саркисян подарил Национальному архиву редкие документы. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Национального архива Армении Аматуни Вирабян.

По его словам, президент Армении Армен Саркисян подарил Национальному архиву негативы фотографий из собрания о Геноциде армян, переданного архиву другом армянского народа, немецким филантропом Армином Вегнером. Негативы в свое время Армен Саркисян приобрел по случаю.

В ведении Национального архива Армении хранится более 1.300.000 оцифрованных документов.