Президент Армении Армен Саркисян передал Национальному архиву редкие документы
12:35, 18 Сентябрь, 2018
Президент Армении Армен Саркисян подарил Национальному архиву редкие документы. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Национального архива Армении Аматуни Вирабян.
По его словам, президент Армении Армен Саркисян подарил Национальному архиву негативы фотографий из собрания о Геноциде армян, переданного архиву другом армянского народа, немецким филантропом Армином Вегнером. Негативы в свое время Армен Саркисян приобрел по случаю.
В ведении Национального архива Армении хранится более 1.300.000 оцифрованных документов.
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