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Президент Армении Армен Саркисян передал Национальному архиву редкие документы


Президент Армении Армен Саркисян подарил Национальному архиву редкие документы. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Национального архива Армении Аматуни Вирабян.

По его словам, президент Армении Армен Саркисян подарил Национальному архиву негативы фотографий из собрания о Геноциде армян, переданного архиву другом армянского народа, немецким филантропом Армином Вегнером. Негативы в свое время Армен Саркисян приобрел по случаю.

В ведении Национального архива Армении хранится более 1.300.000 оцифрованных документов.




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