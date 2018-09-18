Помпео заявил, что США примут 30 тыс. беженцев и 280 тыс. просителей убежища в 2019 году

Соединенные Штаты Америки планируют принять до 310 тыс. беженцев и претендентов на получение убежища в 2019 финансовом году, который начнется 1 октября 2018 года. Об этом в понедельник на брифинге для журналистов в Госдепе сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы намереваемся расселить до 30 тыс. беженцев …, а также обработать более 280 тыс. прошений о предоставлении убежища на территории США", - сказал он.

По его словам, на американской территории находятся более 800 тыс. претендентов на получение убежища, которые ожидают рассмотрения своих заявлений,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В октябре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий квоту на прием не более 45 тыс. беженцев в 2018 финансовом году, который завершится 30 сентября. Таким образом, квота по приему беженцев снизилась на треть.

Как сообщала газета USA Today, ссылаясь на данные Госдепартамента, США при президенте Дональде Трампе приняли чуть более 29 тыс. беженцев, что является самым низким показателем за последние 15 лет. Примечательно, что при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме квоты на прием беженцев колебались от 70 тыс. до 80 тыс. человек в год, а в 2016 году в США по этой программе перебрались почти 95 тыс. человек.



