Время в Ереване: 11:07:36,   18 Сентябрь

В ДТП с автобусом в Иране погибли более 20 человек


Двадцать один человек погиб, еще трое получили ранения в результате крупного ДТП в иранской провинции Исфахан, сообщает агентство ISNA со ссылкой на полицию.

"В понедельник в 23.15 (21.45 мск) последний за день пассажирский автобус, идущий из Тегерана в Керман, был сбит бензовозом на автостраде перед въездом в город Бадруд", — заявил представитель полиции.

Сообщается, что пострадавшие были направлены в медицинские учреждения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Причины аварии пока неизвестны. Власти ведут расследование.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации