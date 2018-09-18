Апогеем празднования Дня независимости Армении станет акция «Ты независим» на площади Республики 21-го сентября. Все дороги, ведущие к площади, будут пешеходными. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян. Поскольку проезд для автотранспорта будет перекрыт, решено провести пресс-конференцию, посвященную Дню независимости, прямо на площади Республики.

«Мероприятие будет беспрецедентным по своему распространению и децентрализации. Все дороги, ведущие к площади, будут пешеходными, проезд для автотранспорта будет перекрыт. На площади Республики 21-го сентября пройдет акция «Ты независим». Мероприятие будет адресовано каждому гражданину Армении»,- сказал руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян. По его словам, девиз «Ты независим» более, чем соответствует концепции Дня.

Представляя детали праздника, Эдуард Агаджанян сказал, что он будет инклюзивным – во всех смыслах. На различных площадках будут представлены все культурные слои общества, зрители увидят совершенно новых артистов и музыкантов, новые талантливые лица.

21-го сентября пройдет также прием, организованный от лица премьер-министра Армении. «Раньше такие приемы проходили в СКК имени Карена Демирчяна, сейчас прием состоится в правительственном здании по Баграмяна, 26, и здесь вас будет ожидать приятный сюрприз»,- сказал руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.