США объявили о введении пошлин в 10% на импорт из КНР на сумму $200 млрд с 24 сентября

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10%-ных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд с 24 сентября, а также о намерении ввести дополнительные пошлины в размере $267 млрд, если КНР примет ответные меры. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, распространенном в понедельник.

"Тарифы вступят в силу 24 сентября, до конца года сохранятся на уровне 10%. С 1 января тарифы вырастут до 25%. Более того, если Китай примет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, то мы немедленно начнем третий этап, введя дополнительные пошлины на импорт приблизительно на $267 млрд", - заявил американский лидер.

Глпава Белого дома заявил, что в течение нескольких месяцев США призывали Китай изменить свои нечестные торговые практики. Трамп считает, что Вашингтон дал ясно понять, какие изменения необходимы, дал Пекину возможность вести себя честнее,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня этого года он объявил, что в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Они были введены двумя частями по $34 и $16 млрд и вступили в силу 6 июля и 23 августа соответственно.

Власти КНР незамедлительно отвечали введением пошлин на американский импорт на аналогичные суммы. Кроме того, Китай выразил США протест в связи с введением дополнительных тарифов и инициировал разбирательство в ВТО.