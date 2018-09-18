Детский городок, праздничный хутор, шествие духового оркестра: к Дню независимости в Ереване ожидаются интересные, разнообразные мероприятия

К Дню независимости площадь Республики в Ереване будет оформлена в праздничном обрамлении, соответствующем смыслу дня. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник управления культурой мэрии Еревана Рубен Ованнисян, представив почасовой график мероприятий в Ереване.

«Старт мероприятий – в 12:00 на площади Республики в Ереване, около 2000 школьников будут рисовать мелом на асфальте. В 13:00 - на площади Республики в Ереване откроется художественная выставка «Вернисаж». В это же время на площади Республики в Ереване начнут действовать 2 сцены, которые будут действовать до - 23:00. Здесь же будет действовать Детский городок – на площадке напрротив фонтанов»,- сказал он.

Состоится шествие духового оркестра, которое начнется в 13:00, с площади Свободы, затем на площади Республики будет играть сводный духовой оркестр.

На площади Республики будет размещен праздничный хутор, ярмарка-продажа, тестирование армянских блюд, вин, пива. В 23:00 на площади Республики состоится праздничный фейерверк, которым завершатся праздничные мероприяитя.