Работа офиса Защитника прав человека Армении – прекрасный пример стимуляции демократии: заявление ЕС

В ходе конференции ОБСЕ на высшем уровне в Варшаве было распространено новое заявление ЕС о свободе слова и мирных собраний. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба офиса Защитника прав человека Армении.

ЕС особенно подчеркнул положительную роль Защитника прав человека Армении и его аппарата в процессе мониторинга мирных митингов, имевших место в текущем году. «Это отличный пример, который показывает, как независимый мониторинг может стимулировать демократию», - отмечено в заявлении.

В заявлении также отмечена важность свободы слова и мирных собраний, важная роль национальных учреждений по защите прав человека и гражданского общества в этом вопросе.