В Турции не могут потушить пожар, вспыхнувший на горе Арарат

В Турции не могут потушить пожар, вспыхнувший несколько дней назад на горе Арарат: 17-го сентября ветер раздул его еще больше. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Пожар пытаются потушить с помощью беспилотников, силами жандармерии. Пожар виден и из Еревана.