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В Турции не могут потушить пожар, вспыхнувший на горе Арарат


В Турции не могут потушить пожар, вспыхнувший несколько дней назад на горе Арарат: 17-го сентября ветер раздул его еще больше. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу».

Пожар пытаются потушить с помощью беспилотников, силами жандармерии. Пожар виден и из Еревана.


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