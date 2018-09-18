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В Армении пройдет инвестиционный форум под названием «Неделя энергетики-2018»


14-16-го ноября в Ереване пройдет инвестиционный форум под названием «Неделя энергетики-2018». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства энергетики и природных ресурсов Армении.

Мероприятие пройдет под эгидой правительства Армении. Будурт представлены перспективы развития энергетики в Армении, возможности международного сотрудничества в отрасли.

В мероприятии «Неделя энергетики-2018» примут участие инвесторы из Великобритании, Швейцарии, Италии, Испании, Австрии, США, ОАЭ.

«Неделя энергетики-2018» организуется Фондом восстанавливаемой энергетики  энергосбережения (R2E2) британской группой «Invest In Network Limited», при содействии  Министерства энергетики и природных ресурсов Армении.


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