По случаю Дня независимости Армении, на площади Республики пройдет мероприятие «час селфи». Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала министр культуры Армении Лилит Макунц. По ее словам, в 14:00 21-го сентября граждане смогут сделать селфи со знаменитостями на площади Республики.

«Программа 21-го сентября будет насыщенной и децентрализованной. В различных районах Еревана пройдут концерты, инсценировки, будет звучать разножанровая музыка и пр»,- сказала она.

Прибидит гости из областей, из Арцаха.